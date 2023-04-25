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بايدن وهاريس يبدآن حملة لجمع التبرعات

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بايدن وهاريس يبدآن حملة لجمع التبرعات
Globallookpress Jacqueline Martin - Pool via CNPConsolidated News Photos
الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس (صورة أرشيفية)
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اليوم الثلاثاء عن بدء حملتهم لجمع التبرعات لحملتهما الانتخابية.

وكان بايدن قد أعلن رسميا في وقت سابق اليوم عن ترشحه لولاية أخرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وفي حالة إعادة انتخابه، سيبدأ بايدن ولايته الثانية في سن 82.

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وتمت دعوة زوار الموقع لإيداع مبالغ 10 دولارات أو 25 دولارا أو 75 دولارا أو 150 دولارا أو 250 دولارا وتحديد علامة التبويب الخاصة لتحديد مبلغ المساهمة. ويقدم الموقع أيضا عددا من المنتجات ذات الرموز، على سبيل المثال، يمكن لمؤيدي الديمقراطيين شراء قميص بايدن وهاريس مقابل 32 دولارا.

وقد تمكن بايدن في الانتخابات السابقة، وفقا لمنظمة الأبحاث OpenSecrets من جمع أكثر من مليار دولار، بينما جمع منافسه الجمهوري دونالد ترامب 774 مليون دولار.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر من عام 2024، حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نوفمبر الماضي عن دخوله السباق الانتخابي.

المصدر: تاس

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