مدفيديف: روسيا تقاتل ضد الناتو وهذه مهمة صعبة للغاية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن روسيا لا تقاتل ضد الجيش الأوكراني، بل ضد حلف الناتو، مضيفا أن هذه مهمة صعبة للغاية، لكن يجب فعل كل شيء للانتصار في هذه الحرب.

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وتابع مدفيديف أثناء خطاب ألقاه في منتدى "المعرفة"، اليوم الثلاثاء: "اليوم لا يواجهنا الجيش الأوكراني، بل يواجهنا حلف الناتو بأكمله. هذه حرب غير معلنة أو خاصة هي حرب بالوكالة يشنها العالم الغربي ضد بلادنا".

وأضاف: "علينا أن نقاتل ضد حلف الناتو كله... هذه مهمة صعبة للغاية، لذلك يجب علينا أن نفعل ما بوسعنا حتى ننتصر في هذه الحرب. أنا متأكد من ذلك بالكامل".

وتابع: "أنا أثق بأنه يتم تحقيق كل الأهداف للعملية العسكرية الخاصة".

المصدر: نوفوستي