 
مباشر

مدفيديف: روسيا تقاتل ضد الناتو وهذه مهمة صعبة للغاية

أخبار العالم

مدفيديف: روسيا تقاتل ضد الناتو وهذه مهمة صعبة للغاية
Sputnik
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6wd

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن روسيا لا تقاتل ضد الجيش الأوكراني، بل ضد حلف الناتو، مضيفا أن هذه مهمة صعبة للغاية، لكن يجب فعل كل شيء للانتصار في هذه الحرب.

إقرأ المزيد
مدفيديف: العالم مريض والحرب العالمية الثالثة أمر محتمل لكنه ليس حتميا
مدفيديف: العالم مريض والحرب العالمية الثالثة أمر محتمل لكنه ليس حتميا

وتابع مدفيديف أثناء خطاب ألقاه في منتدى "المعرفة"، اليوم الثلاثاء: "اليوم لا يواجهنا الجيش الأوكراني، بل يواجهنا حلف الناتو بأكمله. هذه حرب غير معلنة أو خاصة هي حرب بالوكالة يشنها العالم الغربي ضد بلادنا".

وأضاف: "علينا أن نقاتل ضد حلف الناتو كله... هذه مهمة صعبة للغاية، لذلك يجب علينا أن نفعل ما بوسعنا حتى ننتصر في هذه الحرب. أنا متأكد من ذلك بالكامل".

وتابع: "أنا أثق بأنه يتم تحقيق كل الأهداف للعملية العسكرية الخاصة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا