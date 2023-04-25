مسؤول كوري جنوبي: إمداد سيئول لكييف بالأسلحة ليس على جدول أعمال قمة الرئيسين يون وبايدن

أفاد مسؤول كوري جنوبي، بأن مسألة إمداد سيئول لكييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، ليست على أجندة القمة التي ستعقد بين الرئيسين يون سوك يول، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع الجاري.

ووفقا لوكالة "يونهاب"، فإن مسؤولا رئاسيا كوريا جنوبيا "لم تذكر اسمه"، قال، إنه لن تتم مناقشة احتمالية تقديم كوريا الجنوبية المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال القمة، وإنما ستتم مناقشتها في سياق القضايا العالمية.

وأضاف المسؤول، "من الممكن التحدث عن مواقف البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا كقضية عالمية، وأعتقد أنه من الطبيعي لأي زعيم في أي بلد أن يفعل ذلك في الوقت الراهن".

تأتي هذه الإفادة، عقب تصرح الرئيس يون، في وقت سابق، عن تحول في سياسة كوريا الجنوبية المتمثلة في تقديم المساعدات الإنسانية فقط لأوكرانيا، في "حربها مع روسيا"، وأنه قد يكون من الصعب الإصرار على تقديم المساعدة الإنسانية أو المالية فقط، إذا وقعت أوكرانيا تحت هجوم واسع يستهدف المدنيين.

وفي سياق متصل، صرح مستشار الأمن القومي، جيك ساليفان، اليوم الاثنين، بأن أوكرانيا ستكون موضوعا مهما في قمة الرئيسين الكوري الجنوبي، يون سوك يول، والأمريكي، جو بايدن، التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل في البيت الأبيض، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن مسألة المساعدة في مجال الأسلحة.

المصدر: يونهاب