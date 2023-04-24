وزير خارجية إسرائيل: اعتقال النائب عماد العدوان حدث خطير جدا ولا علاقة للأردن به عموما

تطرق وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، إلى توقيف النائب الأردني عماد العدوان "بتهمة تهريب أسلحة وذهب عبر معبر الكرامة"، وقال إنه حدث خطير جدا ولا علاقة للأردن به عموما.

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ووصف كوهين في تصريح لموقع "واينت" الحدث بالجنائي، وقال "الأمور لا زالت قيد التوضيح، وصلتنا معلومات استخباراتية بخصوص عملية تهريب، لذلك فإن هذا الأمر لا يرتبط بالأردن عموما، بينما عمليا يدور الحديث عن جريمة غير مسؤولة".

وأضاف كوهين أنه "لا يريد اتهام الحكومة أو البرلمان الأردني".

وأشار إلى أن خطورة الحدث تنبع من أن التهريب لم يقتصر فقط على أمور اقتصادية وإنما أيضا على وسائل قتالية، لذلك فإن الحديث يدور عن حدث خطير جدا يتم التحقيق فيه ونحن ندرسه جيدا.

وحين سئل إن كانت إسرائيل ستطلب تعهدا أردنيا بمحاكمته، ذكر كوهين أن وزارة الخارجية وجهات أمنية تجري اتصالات حول القضية، مضيفا: ""لكننا على أيه حال متأكدين بأنه يجب محاكمته".

وشدد على أنه سيتم اتخاذ القرار بعد انتهاء التحقيقات حول الحادث.

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وزعمت السلطات الإسرائيلية يوم الأحد أنها أحبطت "محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية كانت بحوزة نائب في البرلمان الأردني".

وقالت مصادر عبرية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب".

وأضافت المصادر أنه لا يتم إجراء تفتيش لأعضاء البرلمان عادة، إلا أن معلومات وردت للجمارك بالتفتيش.

وذكرت التقارير أنه اعتقل في ساعات الظهر من يوم السبت خلال محاولة اجتياز الحدود باستخدام سيارته، وتم تحويله إلى التحقيقات مع جهاز الشاباك.

المصدر: موقع "i24 news" الإسرائيلي