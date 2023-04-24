كوهين: النائب الأردني عماد العدوان يجب أن يدفع الثمن

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الاثنين، إنه يجب تقديم النائب الأردني عماد العدوان، المتهم بتهريب أسلحة وذهب عبر معبر الكرامة، إلى العدالة وأن يدفع ثمن فعلته.

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ولفت كوهين إلى أنه كانت "هناك معلومات استخبارية عن التهريب إلى إسرائيل واعتقدنا أنه سيتم تهريب أشياء تتعلق بأعمال تجارية واقتصادية لكننا فوجئنا بأمور أمنية"، مضيفا بالقول إنه "لا نريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية بأكملها ولكن هذه الحادثة خطيرة".

وأضاف: "يجب تقديم النائب الأردني إلى العدالة ويجب أن يدفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه".

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أصدرت مساء الأحد بيانا، علقت فيه على توقيف السلطات الإسرائيلية النائب عماد العدوان.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تتابع القضية وتعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

وزعمت السلطات الإسرائيلية يوم الأحد أنها أحبطت "محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية كانت بحوزة نائب في البرلمان الأردني".

وقالت مصادر عبرية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب".

وأضافت المصادر أنه لا يتم إجراء تفتيش لأعضاء البرلمان عادة، إلا أن معلومات وردت للجمارك بالتفتيش.

المصدر: واينت