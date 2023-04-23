الخارجية الأردنية: نتابع توقيف إسرائيل للنائب عماد العدوان

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية مساء الأحد بيانا، علقت فيه على توقيف السلطات الإسرائيلية النائب عماد العدوان.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال المجالي إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

قال الناطق الرسمي باسم #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين السفير سنان المجالي إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب. pic.twitter.com/0RqQIjPI3T — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 23, 2023

وزعمت السلطات الإسرائيلية يوم الأحد أنها أحبطت "محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية كانت بحوزة نائب في البرلمان الأردني".

وقالت مصادر عبرية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب".

وأضافت المصادر أنه لا يتم إجراء تفتيش لأعضاء البرلمان عادة، إلا أن معلومات وردت للجمارك بالتفتيش.

الفيديو بدون ختم لمن احب pic.twitter.com/rxvD77SY4B — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) April 23, 2023

المصدر: RT