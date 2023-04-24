بيسكوف: العقوبات لن تؤثر في تطور روسيا وشبابها هم من يصنعون مستقبلها

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في حوار مفتوح مع الطلاب الروس في "ماراثون المعرفة"، أن العقوبات الغربية لن تؤثر في تطور البلاد، وأن مستقبل روسيا يصنعه شبابها.

وأضاف: "العقوبات لن تؤثر في مستقبل روسيا لأن تطوّر بلادنا بأيديكم يا شباب، والفرصة متاحة لكم اليوم لصناعة مستقبل ساطع، وجعل بلادنا أفضل وأقوى".

وقال: "يجب أن نفهم أنه علينا التعايش مع العقوبات الغربية، لكن هذا ليس عقبة على الإطلاق أمام تطور بلادنا".

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وتابع: "طموحات الغرب، ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا، أي السكسونيون، لن تتوقف، حيث إن أزالوا هذه العقوبات سيفرضون غيرها، لأن هدفهم في نهاية المطاف إخماد روسيا والتخلص منها".

تجدر الإشارة إلى أن "ماراثون" المعرفة فعالية عامة تتاح المشاركة فيها للطلاب والشباب والصحفيين، لحوار أرفع المسؤولين في البلاد، وألمع العلماء والعسكريين ورجال الأعمال والفنانين، للوقوف معهم على مقومات نجاحهم الشخصي، وما حققوه في مناصبهم ومواقعهم.

المصدر: نوفوستي