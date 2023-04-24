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الكرملين: "الناتو" شهد 9 موجات لتوسيعه وهو ليس حمامة سلام

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الكرملين:
Gettyimages.ru
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "الناتو" أداة حرب لا سلام، مشيرا إلى أن الحلف كان دائما قريبا من حدود روسيا.

وقال بيسكوف: "الناتو" ليس أداة سلام، بل أداة للمواجهة. لقد تم تصور "الناتو" وتصميمه وتنفيذه بهذه الطريقة كأداة للمواجهة. إنه آلة حرب وكان يقترب باستمرار من حدودنا".

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وأضاف أن الغرب يكذب بأنه "لم تكن هناك تسع موجات لتوسع الناتو".

وفي وقت سابق قال يسكوف إن "الناتو" نفسه يقع عمليا تحت سيطرة الولايات المتحدة، فالحديث يدور في الواقع عن كتلة واحدة متكاملة".

المصدر: نوفوستي

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