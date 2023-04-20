الكرملين يعلق على مزاعم قيام "شبيه بوتين" بجولة إلى منطقة العمليات الخاصة

علق الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على مزاعم أوكرانية بأنه ليس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنما "شبيهه" هو الذي زار منطقة العملية العسكرية الخاصة في وقت سابق هذا الشهر.

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وبعد أن سألته صحفية اليوم الخميس كيف يمكنه وصف هذا التصريح "الغريب" الذي أطلقه سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أليكسي دانيلوف، قال بيسكوف: "مثلكم تماما، يمكنني وصفه بالغريب جدا".

وكان الكرملين أعلن الثلاثاء، أن الرئيس بوتين تفقد الاثنين مقر قوات "دنيبر" على محوري خيرسون ولوغانسك حيث اطلع على سير العمليات من القادة العسكريين.

المصدر: وكالات