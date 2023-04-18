بوتين يتفقد القوات الروسية على محوري خيرسون ولوغانسك (فيديو)

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفقد مقر قوات "دنيبر" على محوري خيرسون ولوغانسك واستمع إلى التقارير العسكرية.

وطلب الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع العسكريين في مقر "دنيبر"لى محور خيرسون إبداء رأيهم بشأن الوضع في اتجاهات خيرسون وزابوروجيه، وتبادل المعلومات حول تطورات الوضع الميداني في هذه المنطقة.

وقال بوتين في مستهل الاجتماع: "لا أريد أن أصرف تركيزكم عن واجباتكم المباشرة المتعلقة بقيادة القوات، لذلك نحن نعمل هنا بطريقة عملية، لفترة وجيزة، ولكن بشكل دقيق".

وأضاف: "أطلب منكم أن تبدأوا تقريركم حول الوضع في اتجاه خيرسون، ثم في زابوروجيه، وبعد ذلك أطلب من ميخائيل يوريفيتش (تبلينسكي) إبداء رأيه".

وأشار إلى أن "قائد القوات المحمولة جوا تبلينسكي، كان في الخطوط الأمامية لفترة طويلة، وأعد تقريرا مفصلا للغاية، حظي بإشادة وتقدير وزير الدفاع ورئاسة الأركان".

وبعد ذلك تفقد الرئيس الروسي مقر قوات الحرس الوطني "فوستوك" في جمهورية لوغانسك الشعبية.

واستمع بوتين إلى تقارير من الجنرال ألكسندر لابين، وضباط آخرين حول الوضع في هذا المحور.

وهنأ الرئيس الروسي خلال تفقده مقري قوات الإنزال الجوي "دنيبر"، والحرس الوطني "فوستوك"، القوات الروسية بعيد الفصح، وأهدى لهم نسخة من أيقونة تاريخية تعود لـ "أحد أبرز وزراء الدفاع في الإمبراطورية الروسية".

المصدر: نوفوستي