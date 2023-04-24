صحيفة أوكرانية: زيلينسكي اختار 10 مسؤولين لإدارة الهجوم المضاد

اختار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، 10 مسؤولين للإشراف على تسليح وتجهيز القوات الأوكرانية، استعدادا للهجوم المضاد.

وأفادت صحيفة "أوكرانيينسكايا برافدا" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن زيلينسكي عقد في بداية أبريل الجاري اجتماعا مغلقا في كييف، تمت خلاله دعوة أكثر من 10 مرشحين لدور أمناء الهجوم المضاد.

وأضافت الصحيفة، أنه كان من بين المدعوين العديد من نواب رئيس مكتب زيلينسكي، ورؤساء وكالات إنفاذ القانون، وكبار المدراء في قطاعي البنوك والطاقة الأوكرانيين، والعديد من الوزراء والنواب.

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس مكتب زيلينسكي، أندري يارماك، أبلغ الحاضرين أن كل واحد منهم لديه مهمة كبيرة، كلفه بها الرئيس.

ونوهت الصحيفة، بأن زيلينسكي اعتبر أن هؤلاء الأشخاص، أثبتوا كفاءتهم، ويتوجب عليهم إدارة مسألة تجنيد ألوية جديدة للهجوم المضاد، إلا أنه لم يتم نشر أسمائهم لأسباب أمنية.

وألمحت الصحيفة، إلى أن هؤلاء مسؤولون عن التوظيف السريع للأولية الهجومية، وتم تزويدهم بالقوائم التي تحتوي على احتياجات القوات الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة، أن العديد من المسؤولين الجدد ملمون بكيفية إنشاء سلاسل التوريد بشكل صحيح وسريع، لتوفير متطلبات القوات الأوكرانية، وهذه الكفاءات تدور في كثير من الأحيان عن العلاقات السياسية في الداخل والخارج، ما من شأنه تسريع إمدادات الأسلحة الغربية.

المصدر: نوفوستي