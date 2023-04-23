ماكرون يعد ببذل قصارى جهده لمنع توسع النزاع في أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيذل قصارى جهده لمساعدة أوكرانيا على الصمود ومنع انتصار روسيا وخروج النزاع عن نطاق أوكرانيا.

وقال ماكرون لصحيفة Parisien: "مهمتنا هي مساعدة أوكرانيا على الصمود ومنع روسيا من الانتصار وتوسع هذا النزاع. سنفعل كل شيء حتى لا تتسع رقعة هذه الحرب".

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن ماكرون يريد اللجوء إلى الصين بخطة قد تؤدي في رأيه إلى مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي