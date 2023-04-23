كييف ترفض المفاوضات وتطالب بالمزيد من الأسلحة

رفض سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، الدعوات لبدء المفاوضات مع روسيا، وجدد مطالبة حلفاء كييف بالمزيد من الأسلحة.

وقال دانيلوف على "فيسبوك": "المبادرات التي يتم إطلاقها مؤخرا للتوصل إلى تسوية سلمية ليست أكثر من عمليات حفظ سلام موالية لروسيا. لا داعي لإجلاسنا إلى طاولة المفاوضات دائما، امنحونا أسلحة كافية. الأسلحة هي أفضل وسيط".

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق أن المفاوضات لحل الأزمة في أوكرانيا يجب أن تراعي المصالح والمخاوف المشروعة لروسيا، والتي تم "تجاهلها بغطرسة" في السابق.

المصدر: نوفوستي