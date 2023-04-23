بريغوجين يعلق على إعدام قوات كييف لأسير حرب روسي جريح

علق قائد قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، على محادثة هاتفية عسكرية أوكرانية معترضة حول إعدام أسير حرب روسي مصاب، قائلا إن قوات كييف تنتهك القوانين الدولية الإنسانية.

وقال بريغوجين: "سمعت المحادثة الهاتفية بين عسكريي كييف التي اعترضناها وأكدوا فيها لبعضهم إعدام أسير روسي مصاب. سمعت هذه المكالمة قبل وقت طويل من تسربها لوسائل الإعلام. أستطيع أن أقول شيئا واحدا: هذا الاعتراض الصوتي، حول إطلاق الأوكرانيين النار على أسرانا الجرحى، له أهمية إنسانية خطيرة للغاية. ونحن لن ننتهك أبدا القوانين الدولية الإنسانية".

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وأشار إلى أن قانون الإنسانية يبدأ عند القبض على شخص ما، وبعد ذلك يجب على العسكريين تقديم المساعدة الطبية لعدوهم ويلزمهم بعدم إيذائه.

وأضاف: "نحن لن ننتهك قواعد الإنسانية. وسنقتل الجميع في ساحة المعركة، ولن نأخذ أسيرا واحدا منهم".

وأكد أن اسم المقاتل الروسي الذي أطلق الأوكرانيون النار عليه لا يزال مجهولا.

المصدر: نوفوستي