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بريغوجين يناشد كييف الرأفة بحياة عشرات الآلاف من جنودها

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بريغوجين يناشد كييف الرأفة بحياة عشرات الآلاف من جنودها
AP
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ناشد قائد قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، كييف الرأفة بجنودها "كي لا يقتلوا بعشرات الآلاف على أيدي القوات الروسية"، مطالبا بمنحهم فرصة الحياة وعدم زجهم في القتال.

وأضاف: "امنحوهم فرصة الحياة، ولا تقتلوا الآلاف وعشرات الآلاف من الأوكرانيين بأيدينا".

وقال: "في مدينتي تشاسوف يار وقسطنطينوفكا، بدأت تحدث حالات تمرد بين العسكريين الأوكرانيين حيث يلقون أسلحتهم، ويغادرون".

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وأفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، في وقت سابق بارتفاع وتيرة التحاق جنود القوات الأوكرانية بالقوات الروسية في المقاطعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم تحرير ثلاثة أحياء جديدة في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، وأن قوات كييف لم تعد تسيطر على أكثر من 10% من المدينة الاستراتيجية.

المصدر: نوفوستي

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