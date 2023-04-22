سيول قوية تجتاح أضنة التركية (فيديو)

تسبب هطول أمطار غزيرة في فيضانات وسيول قوية في مدينة أضنة بجنوب تركيا أمس الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ومع استمرار هطول الأمطار لليوم الثاني على التوالي، تعطلت حركة المرور في الطرق الرئيسية بالمدينة، وتضررت سيارات بعض المواطنين.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار وحبات برد على المدينة، التي غمرت المياه بعض شوارعها وجرفت سيارات فيها.

Adana’da kuvvetli yağış ve dolu sele neden oldu! Doluyla karışık şiddetli yağış var. Şehrin bir çok yerinde trafik kilit. Lütfen tüm belediyelerimiz teyakkuza geçsin. Allah afetinden korusun! pic.twitter.com/sqeiOoBTJN — Adanacity (@bizadanaliyik) April 21, 2023

وقال رئيس بلدية أضنة زيدان كارالار إن المدينة شهدت هطول أمطار "مفاجئا وغير متوقع"، وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

إقرأ المزيد

يأتي ذلك بعد أن لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة جراء عاصفة قوية في منطقة بازارجيك بمحافظة كهرمان مرعش التركية التي ضربها زلزال مميت في فبراير الماضي.

المصدر: وكالات