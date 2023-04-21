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بالفيديو.. كارثة جديدة تضرب ضحايا زلزال تركيا

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بالفيديو.. كارثة جديدة تضرب ضحايا زلزال تركيا
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لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية التي ضربها زلزال مميت في فبراير الماضي.

ونتيجة العاصفة، طارت أسطح بعض المباني ودمرت حوالي 170 خيمة يعيش فيها متضررون من الزلزال. وحسب المعلومات، فإن هناك 8 ضحايا في المستشفيات في حالة خطيرة.

عانت مقاطعة كهرمان مرعش أكثر من غيرها خلال زلازل في 6 فبراير أدى إلى مقتل أكثر من 47 ألف شخص وتضرر آلاف الأبنية السكنية، حيث كانت مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وفي 18 فبراير، تم تسجيل زلزال جديد بالقرب من مدينة كهرمان مرعش، وبلغت قوته 5.2 درجة.

المصدر: وكالات

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