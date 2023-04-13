"زمان التركية": أردوغان يدرج مخالفات البناء ضمن الجرائم التي لا يشملها أي عفو

ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد بأنه لن يكون هناك "عفو عن مخالفات البناء" مجددا.

وعلق أردوغان، خلال مشاركته في بث مباشر على العفو عن مخالفات البناء، قائلا: "البند الخمسون من الدستور يتضمن جدول جرائم، وأخطاء البناء سيتم إدراجها ضمن تلك الجرائم وسنضيق الخناق أكثر على هذه المخالفات، لن يكون هناك عفو أو ما شابه فيما يتعلق بمخالفات البناء".

وعقب تصريحات أردوغان هذه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في تركيا تصريحات سابقة لأردوغان امتدح بها العفو عن مخالفات البناء.

وخلال كلمة ألقاها في مدينة قهرمان مرعش، في وقت سابق، ذكر أردوغان أن الحكومة تمكنت من حل مشاكل 144 ألفا و556 من سكان المدينة عبر العفو عن مخالفات البناء.

وأشارت الصحيفة أن العفو عن مخالفات البناء يعد اتفاقا بين الدولة وأصحاب المباني غير القانونية يمنح المباني المخالفة وثيقة تسجيل مبان.

وتسببت الهزات الأرضية العنيفة التي شهدتها مدينة قهرمان مرعش في فبراير الماضي، عن مصرع أكثر من 50 ألف شخص وانهيار عشرات الآلاف من المنازل.

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المصدر: صحيفة زمان