أردوغان يأمل بأن ينجح من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في فوزه بالانتخابات من الجولة الأولى، و"ألا يعقّد الشعب التركي الأمور وينهيها" في جولة واحدة من الاستحقاق الرئاسي.

وقال أردوغان في مقابلة مع قنوات تلفزيونية محلية: "في البداية، أنا أثق بأن شعبي سينهي الأمور من دون تعقيدها. رأيت هذا التصميم في منطقة الزلزال في باغجلار وبنديك".

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ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو.

وستعقد الجولة الثانية، في حالة عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على أكثر من 50٪ من الأصوات في 28 مايو.

المصدر: نوفوستي