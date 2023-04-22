باشينيان: إذا كانت علاقة الكنيسة سيئة مع السلطات فذلك يعني أن علاقتها سيئة مع الرب

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، خلال كلمة ألقاها في البرلمان، إنه إذا كانت علاقة الكنيسة سيئة مع السلطات فذلك يعني أن علاقتها سيئة مع الرب.

وأضاف: "هناك موضوع لا يزال عالقا في الهواء. في الكثير من الأحيان يحاول البعض تصوير علاقة الحكومة بالكنيسة على أنها سيئة أو تتسم بالمشاكل. سأدلي بتصريح صاخب: إذا كانت علاقة الكنيسة بالحكومة سيئة، فإن علاقة الكنيسة بالرب سيئة كذلك. هذا الكلام مستقى من النصوص المسيحية".

اقتبس رئيس الوزراء الأرمني، مقتطفا من رسالة الرسول بولس إلى أهل رومية (الفصل 13): "لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. لذلك من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله".

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وشدد باشينيان على أن الكنيسة يجب أن تركز تفكيرها على رؤيتها وجوهرها وإيمانها. وقال "وليساعد الرب في التنمية وتقوية وضمان السلام لأرمينيا".

وجدير بالذكر، أن كاثوليكوس جميع الأرمن غارغين الثاني ذكر في وقت سابق أن التعاون بين الكنيسة الرسولية الأرمنية والسلطات الأرمينية، ليس على المستوى المناسب.

ووفقا له، "يتم في أرمينيا المعاصرة، تجاهل التقاليد القديمة ونظام القيم الذي يشكل العمود الفقري لهوية الوطنية، وأسس الأمن القومي والروحي".

المصدر: سبوتنيك