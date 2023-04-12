باشينيان: لا نفضّل التعتيم على حيثيات العلاقات بين أرمينيا وروسيا

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن يريفان لا تسعى للتعتيم على حيثيات العلاقات مع روسيا، وأن العلاقات بين البلدين تشهد وتائر تطورها، كما تعتريها التناقضات.

وقال بكلمة أمام أعضاء البرلمان: "العلاقات بين أرمينيا وروسيا الاتحادية، تشهد الدينامية وتعتريها المشاكل، فيما لا نسعى للتعتيم على حيثيات العلاقات مع روسيا"، مشيرا إلى استمرار الكثير من النقاشات حاليا مع الجانب الروسي.

وفي وقت سابق، وصف وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، مزاعم حدوث أزمة في العلاقات بين يريفان وموسكو بأنها "مبالغ فيها للغاية".

وأكد على علاقات التحالف بين البلدين، مشيرا إلى أجندة عمل ثنائية ومتعددة واسعة بين البلدين.

المصدر: نوفوستي