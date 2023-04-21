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بريغوجين: نجل بيسكوف أدى خدمة العلم في قوات "فاغنر" في أوكرانيا

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بريغوجين: نجل بيسكوف أدى خدمة العلم في قوات
Globallookpress Russian Ministry of Defence
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كشف قائد قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، أن نجل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أدى خدمته العسكرية في قوات "فاغنير" المقاتلة في أوكرانيا.

وقال بريغوجين: "بين معارفي، كان شخص واحد وهو دميتري بيسكوف، الذي طلب منا قبول ابنه الذي أمضى جزءا من حياته في أمريكا، إن لم أكن مخطئا، أو في إنجلترا للخدمة في قوام تشكيلات المدفعية التابعة لقواتنا".

وأكد أن نجل بيسكوف أدى الخدمة "بشكل طبيعي تماما، وخاض الوحل وصعوبة ظروف الميدان".

المصدر: لينتا. رو

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