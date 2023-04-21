"يني شفق": واشنطن قد توقف المساعدات العسكرية لكييف قبيل هجومها المضاد

رجح، قادر أوستيون، في مقال لصحيفة "يني شفق" أن تغيّر واشنطن نهجها في دعم قوات كييف قبيل هجومها "الموعود" على الجيش الروسي، بعد تسرب وثائق البنتاغون السرية مؤخرا.

وكتب أوستيون: "في ما يتعلق بتسريب وثائق سرية قبيل الهجوم المضاد المتوقع في الربيع، بدأت واشنطن إعادة النظر في موقفها تجاه أوكرانيا".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض للضغوط نتيجة لاستمراره في دعم كييف.

وأكد أن عودة شبه جزيرة القرم ودونباس إلى أوكرانيا وانتصار قوات كييف في النزاع، أمر مستحيل.

المصدر: RT