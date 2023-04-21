"لوموند": فرنسا رفضت تزويد كييف ببيانات حول مسارات الطيران الحربي فوق بيلاروس

أكدت صحيفة "لوموند" نقلا عن مصادر مطلعة أن باريس رفضت تزويد كييف ببيانات حول مسارات الطائرات الحربية والمسيّرات الروسية والبيلاروسية فوق بيلاروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوكرانيا لجأت في وقت سابق إلى فرنسا وطلبت تقديم خريطة رقمية لتضاريس بيلاروس الطبيعية وخرائط خطوط التوتر العالي.

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وقال مصدر عسكري إن "الخريطة تجمع كل البيانات التكتيكية اللازمة للتسلل على ارتفاع منخفض جدا، في الليل أو في ظروف الرؤية السيئة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "باريس أكدت أن دعمها لكييف سيبقى دون تغيير طالما أنه يتعلق فقط بحماية الأراضي الأوكرانية، وشددت على أن باريس لن تنخرط أبدا في أي عمليات عسكرية على أراض أجنبية".

المصدر: تاس