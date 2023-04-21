كينيا تقترح الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الرد السريع

اقترح رئيس كينيا، وليام روتو، توسط بلاده في إعلان هدنة دائمة بين الجيش السوداني وقوات الرد السريع، واستضافتها مفاوضات تمهّد للتسوية في السودان.

وقال روتو: "من أجل دعم مزيد من التقدم في التسوية السلمية للنزاع في السودان، فإن كينيا تعرض استضافة عملية هدنة بين الطرفين. ونقدم هذا الاقتراح بروح الأخوة والسلام والتضامن كمنصة محايدة مقبولة وأيضا كطرف معني يدرك جيدا المشاكل التي تواجه منطقتنا".

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وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية عن موافقتها على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة، لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الإنسانية.

وصرحت قيادة الدعم السريع في السودان صباح اليوم الجمعة، عن موافقتها على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحا بتوقيت السودان.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

المصدر: نوفوستي