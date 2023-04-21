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الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة لثلاثة أيام

أخبار العالم العربي

الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة لثلاثة أيام
AFP
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية عن موافقتها على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة، لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الإنسانية.

وجاء إعلان القوات المسلحة بغرض تمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الإنسانية.

وتأمل القوات المسلحة في أن يلتزم الطرف الأخر بكل متطلبات الهدنة، ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها.

وأكدت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق، أنها توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

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المصدر: RT

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