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الكونغرس الأمريكي يوجه إنذارا نهائيا لبايدن بشأن أوكرانيا

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الكونغرس الأمريكي يوجه إنذارا نهائيا لبايدن بشأن أوكرانيا
Globallookpress Julia Nikhinson - CNPConsolidated News Photos
صورة أرشيفية
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حث 19 عضوا جمهوريا في الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن على التوقف على "مساعدة أوكرانيا بلا سقف".

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جاء ذلك فيما نشرته صحيفة "The Hill" الأمريكية، حيث تابع موقعها بأن 19 عضوا جمهوريا كتبوا للرئيس الأمريكي أنهم "قلقون للغاية من أن دعم الجيش الأوكراني يهدد بمزيد من تصعيد الصراع"، وحثوا على إنهاء المساعدة الأمريكية "بلا سقف"، ووعدوا بأنهم سيعارضون بشكل قاطع جميع الحزم المستقبلية ما لم تكن مرتبطة باستراتيجية دبلوماسية واضحة تهدف إلى إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن.

ووفقا لأعضاء الكونغرس، فإن الاستراتيجية الحالية لإدارة بايدن المتمثلة في المساعدة والعقوبات المستمرة، تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع ومزيد من العنف، ما يزيد من خطر الصدام المباشر مع روسيا.

وبدلا من ذلك، يحث الجمهوريون البيت الأبيض على التركيز على تعزيز الموارد الأمريكية العسكرية والاقتصادية.

وخلص أعضاء الكونغرس إلى أن "المصالح الوطنية الأمريكية ومصالح الشعب الأوكراني تتحقق على أكمل وجه من خلال تحفيز المفاوضات التي نحن في أمس الحاجة إليها لحل هذا الصراع".

وكان "البنتاغون" قد أعلن هذا الأسبوع عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار، ما رفع قيمة المساعدات الأمريكية لكييف منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلى أكثر من 36 مليار دولار.

المصدر: The Hill

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