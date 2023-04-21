مسيرة أوكرانية تهاجم جرارا فارغا في منطقة كورسك الروسية

هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية جرارا زراعيا فارغا في قرية تابعة لمنطقة كورسك الروسية.

إقرأ المزيد

أعلن عن ذلك حاكم منطقة كورسك رومان تساروفويت بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع أن "طائرة أوكرانية مسيرة هاجمت جرارا فارغا في قرية غيفو الحدودية بمنطقة كورسك ولم تقع إصابات".

وقد وقع الحادث ليلة أمس الخميس، حيث ألحقت الطائرة المسيرة الانتحارية أضرارا بمعدات البناء، ولم يصب السائق بأذى.

وكانت منطقة سودجانسكي، إحدى المناطق الحدودية الست في منطقة كورسك، معرضة لهجمات أوكرانية متكررة من قبل.

المصدر: نوفوستي