صحيفة أمريكية: واشنطن حاولت إقناع كييف بالانسحاب من أرتيوموفسك

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الخميس، بأن الإدارة الأمريكية حذرت سلطات كييف من أن الجيش الأوكراني لن يتمكن من الاحتفاظ بأرتيوموفسك، لذلك من الأفضل ترك المدينة.

ونقلت الصحيفة، عن وثائق سرية من البنتاغون والمخابرات الأمريكية تم نشرها على الشبكات الاجتماعية، أن الجانب الأمريكي قام في يناير الماضي، بإبلاغ سلطات كييف بأن الجيش الروسي سيتمكن من محاصرة القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك.

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وشدد الأمريكيون، في وثيقة حملت الطابع "السري للغاية"، على أن التقدم الروسي المستمر بشكل ثابت منذ نوفمبر، جعل من الصعب على القوات الأوكرانية مواصلة السيطرة على المدينة"، ومن المرجح أن تصبح القوات الأوكرانية "مهددة بالتطويق إذا لم تنسحب في غضون الشهر المقبل".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأوكرانية، رفضت الإنصات إلى كل هذه التحذيرات.

ووفقا للصحيفة، نصحت واشنطن، سلطات كييف، بأن تحاول تقويض معنويات القوات الروسية، عن طريق الاستخدام المزدوج المتناغم للمدفعية والقذائف الصاروخية.

يوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات المحمولة جوا فرضت طوقا على أرتيوموفسك من الضواحي الشمالية والجنوبية.

المصدر: نوفوستي