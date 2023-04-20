كييف تطلب من الغرب إرسال خبراء في صيانة الأسلحة

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن الغرب يمكنه توظيف متخصصين للعمل على صيانة الأسلحة التي أرسلوها إلى أوكرانيا حتى لا تضطر كييف إلى إرسال الدبابات إلى أوروبا لإصلاحها.

وقال ريزنيكوف: "أنا متأكد من أن شركائنا يمكنهم توظيف متخصصين، وسنبذل قصارى جهدنا لترتيب وصولهم إلى أوكرانيا. لقد عرضنا منذ وقت طويل أن يساعدنا شركاؤنا في تقديم الدعم الفني في أقرب مكان ممكن من ساحة المعركة. من الصعب جدا إرسال الدبابة إلى أوروبا لإصلاحها".

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وأكد مستشار وزير الداخلية الأوكرانية، أنطون غيراشينكو، أن المتخصصين التقنيين الأوكرانيين مستعدين للعمل على إصلاح الأسلحة الغربية، لكنهم يحتاجون لهذا الغرض إلى "تدريب مناسب والوصول إلى الوثائق التقنية".

المصدر: نوفوستي