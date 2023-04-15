العثور على قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

أفادت صحيفة "Bild" بالعثور على قنبلة أمريكية غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية في عاصمة ولاية ساكسونيا الفيدرالية الألمانية دريسدن.

إقرأ المزيد

وكتبت الصحيفة: "يدور الحديث عن قنبلة جوية أمريكية الصنع يبلغ وزنها 250 كيلوغراما".

وتم العثور على هذه القنبلة في جنوب المدينة أثناء إجراء أعمال الحفر.

ومن المتوقع أن تتم إزالتها مساء اليوم السبت. وأضافت الصحيفة أنه سيتم إجلاء ما يصل إلى 15 ألف شخص من المناطق المجاورة.

المصدر: نوفوستي