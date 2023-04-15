حادث دهس في بوردو الفرنسية يوقع ضحايا (فيديو)

اصطدم سائق سيارة بحشد من الناس في مدينة بوردو الفرنسية، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، اثنان منهم يبلغان من العمر 18 عاما، وهما في حالة حرجة.

وقع الحادث في شارع الأستاذ دارجيت في بوردو، أمس الجمعة، حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷A car at high speed drove into a crowd of people in Bordeaux (France).



According to preliminary data, the driver lost control. Seven people were injured, two were seriously injured. The driver and passenger were detained by the police. pic.twitter.com/dfoOVZeNwO — Theresa 🇷🇺 🇳🇬 (@tretter50001) April 15, 2023

وتم القبض على سائق السيارة و3 أشخاص كانوا برفقته، حيث أغلق العديد من الأشخاص الموجودين في مكان الحادث، الطريق أمامهم كي لا يهربوا.

ولا يزال الأشخاص الأربعة رهن الاعتقال، حيث يزعم سائق السيارة أنه فقد السيطرة عليها.

المصدر: France Bleu