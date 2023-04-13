هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "العد التنازلي لانهيار الصهيونية قد بدأ"

دانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "الجرائم الإسرائيلية"، مؤكدة أن "العد التنازلي لانهيار الصهيونية قد بدأ".

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان: "بعد 75 عاما مضى على الاحتلال الرسمي للأراضي الفلسطينية بالمؤامرة الاستكبارية لبريطانيا الخبيثة والنظام الأمريكي المافيائي من قبل الصهاينة، وكذلك الحصار التدريجي للشعب الفلسطيني المظلوم والشجاع والشامخ أمام أنظار العالم، ما زال هذا الجرح القديم يؤلم الشعوب الإسلامية وأحرار العالم، وما زالت هذه القضية على رأس القضايا الهامة في المنطقة والعالم الإسلامي والعالم".

وتابع البيان: "إن المبادرة التاريخية والاستراتيجية والحكيمة التي اتخذها مهندس الثورة الإسلامية العظيم الإمام الخميني عام 1980 بتسمية آخر جمعة من شهر رمضان "يوم القدس العالمي" تعد نقطة تحول رائعة في مستوى اهتمام الأمة الإسلامية ومن ثم المجتمع البشري، بالقضية الفلسطينية، وتأتي ضمن المفاخر العظيمة للشعب الإيراني في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وإشعال غضب وكراهية الشعوب الحرة ضد محتلي القدس على الدوام..هذا الوضع التاريخي والاستراتيجي مدين للدماء الطاهرة لجميع مقاتلي جبهة المقاومة، وخاصة الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني".

وأضاف البيان: "إن سطوع الخطاب الرسالي والإنساني للمقاومة الإسلامية اليوم من الخارج، والاحتجاجات من الداخل، قد خلقت التحدي أمام طبيعة الكيان الصهيوني، وهذه السلسلة من الأزمات غير مسبوقة في تاريخ هذا الكيان منذ بداية الاحتلال..لذلك، بدأ العد التنازلي لانهيار الصهيونية، بحيث لن يكون هناك، بفضل الله تعالى، وجود باسم الكيان الصهيوني في المستقبل غير البعيد".

وأردف: "إن التجربة أثبتت أن أي خطة تسوية، بما في ذلك تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني وبعض الدول الإسلامية قد فشلت، والمقاومة الإسلامية ترى أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو طرد المحتلين والصهاينة من الأرض المحتلة، وعودة اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، وإجراء انتخابات حرة لتحقيق إرادتهم في تقرير مصيرهم، وبتوفيق من الله والتنسيق اللافت بين فصائل المقاومة في المنطقة، فقد أصبح قريبا تحقق الوعد الصادق لإمامي الثورة الإسلامية (الامام الخميني والمرشد الإيراني علي الخامنئي) في زوال الغدة السرطانية "إسرائيل" وتحرر الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، وسيشهد مستضعفو العالم الاحتفال بانتصار المقاومة الإسلامية في المسجد الأقصى".

وختم البيان: "إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اذ تحيي المقام الشامخ لشهداء الانتفاضة الفلسطينية ودور شهداء ومجاهدي جبهة المقاومة الإسلامية، تدعو مختلف شرائح الشعب الإيراني والشعوب الإسلامية والداعية للحرية والعادلة والمقارعة للظلم في العالم، للمشاركة بحماس وبشكل مكثف في مسيرات يوم القدس العالمي، وتعلن بأنها في الطريق إلى تشكيل نظام عالمي جديد خالٍ من الفيروس الصهيوني وتحقيق السنن الإلهية ستكون داعما قويا للشعب الفلسطيني المظلوم والصابر والمجاهد والشجاع".

المصدر: "فارس"