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شي يدعو الجيش الصيني إلى تعزيز التدريب من أجل "قتال فعلي"

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شي يدعو الجيش الصيني إلى تعزيز التدريب من أجل
Globallookpress
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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ القوات المسلحة في البلاد إلى "تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي"، حسبما أفادت محطة "سي سي تي في" الرسمية الأربعاء. 

وجاءت تصريحات شي خلال زيارته الثلاثاء قاعدة بحرية في جنوب الصين، وذلك غداة تدريبات عسكرية استمرت 3 أيام في الأجواء والمياه القريبة من تايوان.

وقال شي: "من الضروري تعزيز الاستعداد للقتال الفعلي، والالتزام بالتدريب الهادف إلى القتال".

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وأضاف أن الجيش يجب أن "يدافع بقوة عن سيادة أراضينا وكذلك عن حقوق ومصالح الصين البحرية، ويحافظ على الاستقرار الشامل لجوارنا".

كما شدد شي على أهمية تعميق البحث في مجال الشؤون العسكرية وتحديث التكتيكات وأساليب التدريب، وكذلك تسريع التحول لتعزيز مستوى تحديث القوات المسلحة بشكل شامل.

وفي وقت سابق اليوم وصف مسؤول صيني التدريبات الجوية والبحرية الأخيرة، التي شكلت محاكاة لحصار تايوان، بأنها تهدف لإرسال "تحذير جدي" للسياسيين المحليين المؤيدين لاستقلال الجزيرة وحلفائهم الأجانب.

المصدر: أ ف ب + "شينخوا"

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