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مجلس الاتحاد الروسي يوافق على تقرير اللجنة البرلمانية حول المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا

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مجلس الاتحاد الروسي يوافق على تقرير اللجنة البرلمانية حول المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا
Sputnik
مبنى مجلس الاتحاد الروسي في موسكو
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وافق مجلس الاتحاد الروسي في جلسته اليوم الأربعاء بالإجماع على تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

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وقال أحد أعضاء اللجنة نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف إن ما لا يقل عن 30 مختبرا بيولوجيا أمريكيا تواصل عملها في الأراضي الأوكرانية حتى الآن. وأشار إلى أن الزبون الرئيسي لإجراء الأبحاث في هذه المختبرات هو البنتاغون، الأمر الذي قد يشير إلى الطابع العسكري لهذه الأبحاث. وأضاف أن نشر المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا يدل أيضا على الخطط الأمريكية المحتملة لاستخدام الجنود الأمريكيين ضد روسيا.

من جهتها أفادت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، بأن الولايات المتحدة أنشأت نحو 400 مختبر مزدوج الغرض تسمح للولايات المتحدة بإدارة نشر الأوبئة.

وبدأت اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا عملها منذ عام، فيما تم تقديم التقرير النهائي للجنة في 22 مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يتم إرسال هذا التقرير حاليا إلى قيادة البلاد والمنظمات الدولية بالإضافة إلى نشره في شبكة الإنترنت.

المصدر: نوفوستي

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