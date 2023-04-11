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مجلس الدوما: سيتم إرسال تقرير لجنة المختبرات البيولوجية الأمريكية إلى جميع دول العالم

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مجلس الدوما: سيتم إرسال تقرير لجنة المختبرات البيولوجية الأمريكية إلى جميع دول العالم
Globallookpress Maksim Konstantinov
نائبة رئيس مجلس الدوما، والرئيسة المشاركة اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية إيرينا ياروفايا (صورة أرشيفية)
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أعلن مجلس الدوما الروسي أنه سيرسل التقرير النهائي لنتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا إلى جميع دول العالم.

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صرحت بذلك نائبة رئيس مجلس الدوما، والرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية، إيرينا ياروفايا، حيث يخطط نواب مجلس الدوما اليوم الثلاثاء إلى الاستماع إلى التقرير النهائي حول نتائج عمل اللجنة.

وقد تأسست اللجنة البرلمانية للمختبرات البيولوجية في 23 مارس 2022، ويرأسها رئيسان مشاركان هما إيرينا ياروفا، نائبة رئيس مجلس الدوما، وكونستانتين كوساتشيف، نائب رئيس مجلس الاتحاد.

وتابعت ياروفايا في حديثها للصحفيين: "سوف ينشر التقرير، ويرسل إلى الرئيس الروسي، ونعتزم إرسال المعلومات إلى الجميع، حتى يتمكن زملاؤنا في جميع البرلمانات وفي جميع دول العالم فهم وإدراك حقيقة التهديد الموجود في العالم".

المصدر: نوفوستي

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