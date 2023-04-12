بكين تحث واشنطن على توضيح أنشطتها العسكرية والبيولوجية في الدول الأخرى

حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، الولايات المتحدة على توضيح مجال أنشطتها العسكرية والبيولوجية في الدول الأخرى، خارج نطاق سلطاتها.

وأضاف وانغ وين بين، "نحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها الدولية بأمانة، وأن تقدم تفسيرات شافية لجميع أنشطتها العسكرية والبيولوجية داخل أراضيها وفي الخارج".

جاء تصريح وانغ وين بين، عقب موافقة مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

وبدأت اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا عملها منذ عام، فيما تم تقديم التقرير النهائي للجنة في 22 مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يتم إرسال هذا التقرير حاليا إلى قيادة البلاد والمنظمات الدولية بالإضافة إلى نشره في شبكة الإنترنت.

ووفقا لنائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، هنالك ما لا يقل عن 30 مختبرا بيولوجيا أمريكيا في أوكرانيا.

وأشار كوساتشيف، إلى أن المسؤول الأول عن مثل هذه المشاريع هو البنتاغون، ما قد يشير إلى الطبيعة العسكرية لمجالات للتطوير البيولوجي هناك.

ووفقا له، فإن نشر المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا يشير إلى المخطط المحتمل للولايات المتحدة لاستخدام الجيش الأمريكي ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي