أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "فوستوك" ألكسندر غوردييف بأن القوات الروسية دمرت اثنين من معاقل القوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيه.

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وقال غوردييف في حديث لوكالة "نوفوستي": "قامت القوات ووسائل الاستطلاع الجوي الروسية في مناطق التجمعين السكنيين غولياي بولي ولوغوفسكويه بكشف وتدمير معقلين للعدو بنيران المدفعية، كما تمت تصفية ما يصل إلى 10 مسلحين".

وأضاف أن وحدات مجموعة "فوستوك" قضت على شاحنة صغيرة و3 مسلحين من مجموعة العدو الهجومية في اتجاه زابوروجيه. وإضافة إلى ذلك قامت منظومة "تور" الصاروخية الروسية بإسقاط مسيرة من طراز "ليليكا"، كما تم إسقاط مسيرتين من نوع "الجناح" باستخدام الأسلحة النارية.

وتابع الضابط أن العسكريين الروس اكتشفوا ودمروا باستخدام منظومة "زووبارك" مدفع هاوتزر ومدفعا ذاتي الحركة من طراز "أكاتسيا" للعدو في منطقة قرية تشاريفنويه.

وأردف: "في اتجاه جنوب دونيتسك صدت القوات الروسية ضربة صاروخية من جانب العدو وأسقطت صاروخين من طراز "هيمارس" باستخدام منظومتي "إس-300" و"بوك".

المصدر: نوفوستي