قال عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف، إن تنسيق القوات الأوكرانية على خط المواجهة في منطقة زابوروجيه يتم تحت إشراف قوات أجنبية.

وأضاف روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" أن "الأفراد العسكريين الأجانب ينسقون ويشرفون بشكل مباشر على أعمال مختلف وحدات القوات الأوكرانية وسرعة تنفيذ الأوامر".

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ولفت روغوف إلى أن القوات الأوكرانية تمتثل بشكل إجباري لأوامر الجيش الأجنبي.

إلى ذلك صرح روغوف بأن القوات الأوكرانية حشدت مجموعة كافية من الجنود، لشن هجوم على الجبهة في مقاطعة زابوروجيه.

وأشار روغوف، إلى أن وسائل الإعلام الأوكرانية تنشر حملات إعلامية تهدف لتهيئة الرأي العام، لهجوم مضاد، موضحا أن هذه الحملات، تهدف لخلق البغيضة بين مواطني زابوروجيه، وخفض الروح المعنوية للجنود الروس، وقال: "هذه الخدعة لن تخيف رجالنا، وسيتلقى العدو ردا قاسيا جدا".

وانضم إقليم زابوروجيه لروسيا عقب الاستفتاء الذي أجري في شهر سبتمبر 2022، الأمر الذي ترفضه السلطات الأوكرانية، وتستمر في أعمالها العدائية تجاه الإقليم.

وتسيطر القوات الروسية على أكثر من 70% من إقليم زابوروجيه، في حين أن المركز الإقليمي للمدينة لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي