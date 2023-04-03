واشنطن تتوقع هجوما لقوات كييف خلال الأسابيع المقبلة

صرحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى "الناتو" جوليان سميث، عشية اجتماع وزراء خارجية الحلف، بأن واشنطن تتوقع أن تشن أوكرانيا هجوم الربيع المضاد خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت سميث، عشية الاجتماع الذي سيعقد في بروكسل يومي 4 و5 أبريل الجاري: "نتوقع أن تشن أوكرانيا هجوم الربيع في الأسابيع المقبلة".

وفي وقت سابق، أعرب رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، عن رأيه بأن الهجوم المضاد المتوقع للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيه لن يتم عن طريق البر فقط ولكن أيضا الماء.

ووفقا لروغوف، الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الجزء الذي تسيطر عليه كييف من المنطقة، تؤكد بشكل غير مباشر استعداد الجيش الأوكراني لشن هجوم مضاد.

وسبق أن صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأنه سيتم تنفيذ الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، ضد القوات الروسية، على عدة محاور.

وأوضح ريزنيكوف، في مقابلة مع تلفزيون ERR الإستوني، قائلا: "تم التخطيط لتنفيذ الهجوم في عدة محاور، ويعتمد موعد التنفيذ على اللحظة الأكثر ملاءمة، وقرار هيئة الأركان العامة، إضافة إلى الأحوال الجوية، ففي فصل الربيع تكون الأراضي رطبة جدا، وأتوقع أن نشن الهجوم في شهر أبريل أو مايو".

وأضاف، أن دبابات "ليوبارد" الألمانية التي استلمتها القوات الأوكرانية، ستشارك في الهجوم المضاد.

المصدر: تاس + RT