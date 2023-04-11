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الدفاع الروسية تعلن عن عملية إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي عابر للقارات

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الدفاع الروسية تعلن عن عملية إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي عابر للقارات
ria.ru
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أنها أجرت تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي عابر للقارات، في ميدان "كابوستين يار" التدريبي بمقاطعة أستراخان.

 

وبحسب بيان الوزارة فإن الصاروخ تمكن من إصابة الهدف الذي تم تحديده بدقة في موقع اختبار الصواريخ  بميدان "كابوستين يار".

وأشارت الوزارة إلى أن الصاروخ كان يحمل رأسا حربيا مخصص للتدريب.

وأكدت أن الهدف من الإطلاق هو اختبار المعدات القتالية المتقدمة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

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المصدر: نوفوستي 

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