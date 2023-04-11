 
مباشر

وزارة الدفاع الروسية: نماذج الأسلحة الجديدة الواعدة دخلت حيز الإنتاج الضخم

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3rt

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن وزارة الدفاع مستعدة للمشاركة في حل مشكلات تنفيذ الشركات الدفاعية لطلبات الدولة في هذا القطاع.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: مقتل 450 جنديا أوكرانيا في معارك أرتيوموفسك وقواتنا تواصل تحرير وسط المدينة
الدفاع الروسية: مقتل 450 جنديا أوكرانيا في معارك أرتيوموفسك وقواتنا تواصل تحرير وسط المدينة

وأشارت الوزارة في بيان لها الى أن النماذج الجديدة والواعدة للأسلحة والمعدات التي قدمها شويغو في مدينة تولا، حيث يقوم بزيارة تفقدية، قد دخلت حيز الإنتاج الضخم، وأن أحجام إنتاجها تزداد.

وتابع بيان الوزارة: "فحص سيرغي شويغو التقدم المحرز في تنفيذ طلبيات وزارة الدفاع من قبل مؤسسة المجمع الصناعي العسكري في منطقة تولا، حيث تفقد ورش إنتاج الأسلحة الحديثة للمؤسسات العلمية والإنتاجية (سبلاف)".

ووفقا لوزارة الدفاع، فقد أبلغ رؤساء الشركات شويغو عن البرامج التي يتم تنفيذها لتوسيع القدرات الإنتاجية لإمداد القوات المسلحة الروسية بأسلحة حديثة من خلال خطوط إنتاج آلية لتجميع الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وذخيرة المدفعية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا