نابلس.. الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين بعد تبادل للنار

أفادت إذاعة الجيش بأن كمينا للجيش الإسرائيلي أسفر عن تصفية فلسطينيين اثنين، بعدما أطلقا النار نحو نقطة عسكرية قرب مستوطنة "ألون موريه" في منطقة نابلس.

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وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "شابين فلسطينيين قتلا برصاص القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في قرية دير الحطب، شرقي نابلس، خلال اشتباك مسلح قرب مستوطنة "ألون موريه".

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن الطواقم نقلت شابا مصابا في كتفه بالرصاص الحي وشظية إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

فيما منعت القوات الإسرائيلية مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى إصابة أخرى.

وقال موقع "واينت" العبري، إن "عناصر من القوات الإسرائيلية من كتيبة المراقبة 636 نصبوا كمينا بالقرب من "ألون موريه" بالقرب من نابلس وتمكنوا من تحديد خلية أطلقت قذيفة على بؤرة استيطانية قرب المستوطنة"، وأضاف الموقع أن "عناصر الكمين أطلقوا النار فقتلوا اثنين من الخلية وأصابوا الثالث الذي نقل إلى مستشفى رفيديا في نابلس، ويبدو أنه كان سائق الفرقة. وتم العثور على مسدسات وبندقية 16 ملم معهم ولم تقع إصابات بين الجنود".

المصدر: RT+ واينت