قوات خاصة إسرائيلية تقتحم جنين وسط اشتباكات واعتقالات

اقتحمت قوات إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها، ودفعت بتعزيزات عسكرية نحو أحياء الهدف والجابريات ومحيط المخيم، حيث اعتقلت عددا من الشبان.

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قوات خاصة من وحدات دوفدوفان والمستعربين نفذت عملية في جنين لاعتقال 5 فلسطينيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت عقب اقتحام المدينة ومخيمها، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية الشقيقين نور وعبد الصقر من منزلهما في حي الجابريات بجنين، كما اعتقلت الشاب أحمد سوقية بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل المطارد ماهر تركمان المتهم بتنفيذ عملية الأغوار الأولى، واعتقلت نجله أحمد.

المصدر: معا + كان



















