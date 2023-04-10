مقتل طفل باقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر في أريحا

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى مقتل طفل برصاص حي.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الجيش الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مخيم عقبة جبر وسط أنباء عن محاصرتها لأحد المنازل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه "في إطار الجهود لاعتقال منفذي عملية الغور، قوات الجيش تحاصر منزلا بأريحا. واندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومسلحين في المخيم".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الطفل محمد فايز بلهان (15 عاما)، برصاص الاحتلال الحي في الرأس والصدر والبطن، في مخيم عقبة جبر بأريحا".

وفي وقت لاحق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "في ضوء لمعلومات استخبارية قدمها جهاز الشاباك قام أفراد وحدة دوفدفان الخاصة وكتيبة أسود الأغوار بنشاط عسكري في مخيم عقبة جبر في الأغوار لاعتقال مطلوب أمني يشتبه في ضلوعه بنشاطات إرهابية".

خلال النشاط اندلعت أعمال شغب عنيفة في عدة نقاط حيث قام بعض المشتبه فيهم بالقاء عبوات ناسفة وحجارة وزجاجات حارقة نحو القوات التي ردت باطلاق الرصاص الحي وأخر من نوع روغر ورصدت بعض الإصابات.



تم تحويل المعتقلين للتحقيق لدى قوات الأمن. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 10, 2023

وأضاف: "خلال النشاط اندلعت أعمال شغب عنيفة في عدة نقاط حيث قام بعض المشتبه فيهم بإلقاء عبوات ناسفة وحجارة وزجاجات حارقة نحو القوات التي ردت بإطلاق الرصاص الحي وأخر من نوع روغر ورصدت بعض الإصابات. تم تحويل المعتقلين للتحقيق لدى قوات الأمن. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

المصدر: "شهاب" + RT