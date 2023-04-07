مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة في عملية إطلاق نار قرب حاجز الحمرا في الأغوار (فيديو)  

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز الحمرا العسكري الرابط بين مدن الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية، مما أدى إلى سقوط قتيلتين وإصابة أخرى.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش إن "العملية صعبة وقوات الجيش تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة".

RT

وقالت القناة 12 إن "من الاحتمالات التي تفحصها القوات أن المنفذ صدم سيارته بالسيارة التي كانت تستقلها ثلاثة مستوطنات، ما أدى إلى انحراف مركبتهن وتوقفها، ومن ثم ترجل من سيارته وأطلق عليهن النار عن قرب".

وذكرن أن المستوطنتين الجالستين في المقدمة (في العشرينات من العمر) قتلتا نتيجة إصابتهما بالرصاص، فيما أصيبت الثالثة (في الأربعين من العمر) بجروح خطيرة نتيجة للحادث الذي نجم عن انحراف السيارة.

هذا ونصب الجيش الإسرائيلي الحواجز بحثا عن المنفذ.

المصدر: RT