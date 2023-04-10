وزارة الدفاع الأرمنية تعلن عن اعتقال جندي أذربيجاني

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الاثنين، عن اعتقال جندي أذربيجاني على أراضي الجمهورية، فيما يستمر البحث عن جندي آخر.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، حيث تابع: "تم العثور على جندي من القوات المسلحة الأذربيجانية في الفترة من الساعة 01:00 وحتى الساعة 02:00، ويستمر البحث عن جندي آخر كان برفقته".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجندي الأذربيجاني قد اعتقل في إحدى القرى الحدودية بمنطقة سيونيك.

المصدر: تاس