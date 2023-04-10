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وزارة الدفاع الأرمنية تعلن عن اعتقال جندي أذربيجاني

أخبار العالم

وزارة الدفاع الأرمنية تعلن عن اعتقال جندي أذربيجاني
Globallookpress Armenian Defense Ministry
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الاثنين، عن اعتقال جندي أذربيجاني على أراضي الجمهورية، فيما يستمر البحث عن جندي آخر.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، حيث تابع: "تم العثور على جندي من القوات المسلحة الأذربيجانية في الفترة من الساعة 01:00 وحتى الساعة 02:00، ويستمر البحث عن جندي آخر كان برفقته".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجندي الأذربيجاني قد اعتقل في إحدى القرى الحدودية بمنطقة سيونيك.

المصدر: تاس

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