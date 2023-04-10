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الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 500 جندي أوكراني خلال يوم وتدمير عدد من مستودعات الأسلحة

أبرز 5 وثائق تم تسريبها عن البنتاغون

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أبرز 5 وثائق تم تسريبها عن البنتاغون
AFP
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أثار أحد أكبر التسريبات لوثائق عسكرية أمريكية سرية خلال عقد تحقيقا رسميا من قبل وزارة الدفاع، خصوصا أن هذه الوثائق تمس بالأمن القومي الأمريكي وتؤثر على علاقتها بعدد من حلفائها.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن عدد الوثائق المسربة قد يصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وهي تحتوي على مقتطفات من إجازات صحفية سرية عن أوكرانيا والصين والمسرح العسكري في منطقة الهند والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، والإرهاب.

وفيما يلي نستعرض أهم هذه الوثائق المسربة:

وحسب شبكة CNN، فإن تسريب الوثائق يثير القلق الشديد بين المسؤولين الأمريكيين، لأن الوثائق تؤكد أن واشنطن تتجسس على الأعداء والحلفاء.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل على تقييم أي مخاطر على أمنها القومي قد تترتب عن تسريب الوثائق.

وأطلقت وزارتا العدل والدفاع الأمريكيتان تحقيقات في تسريب الوثائق، بينما شكك محللون وخبراء في صحة الوثائق المسربة، معتبرين أنها محاولة أمريكية للتضليل، خاصة أنها احتوت على معلومات خاطئة بشأن تمركز القوات الروسية.

المصدر: RT

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