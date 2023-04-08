تقرير: وثائق البنتاغون المسربة تتضمن معلومات سرية حول إسرائيل

باشرت وزارة الدفاع الأمريكية التحقيق في تسريب وثائق سرية، تكشف نية إسرائيل تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بعد إعلانها الحياد في هذا النزاع حفاظا على العلاقات مع روسيا.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، فإن المعلومات السرية المسربة شملت معلومات سرية حول إسرائيل بشأن استعداداتها لإرسال أسلحة قاتلة إلى اوكرانيا.

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كما كشفت الوثائق تفاصيل حول مخاوف لكوريا الجنوبية بشأن تزويد أوكرانيا بالسلاح.

كما تضمنت الوثائق جزءا من مستندات تتعلق بمعلومات سرية نقلتها وكالة الاستخبارات الأمريكية.

وتتضمن المواد المنشورة معلومات عن توزع أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وعن استهلاك الجيش الأوكراني لقذائف المدفعية، وكذلك تقييمات للوضع حول أرتيومفسك.

كما كشفت الوثائق المذكورة مقتطفات من عروض لإيجازات صحفية سرية عن الصين والمسرح العسكري في منطقة الهند والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، والإرهاب.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون "وزارة الدفاع تدرس الموضوع، وتوجهت بشكل رسمي إلى وزارة القضاء بشأن إجراء التحقيقات.

وذكر البنتاغون في تعليق لـ"سي إن إن" أنهم على اطلاع بشأن المنشورات في مواقع التواصل ويفحصونها.

ولم يتضح إلى الآن الجهة المسؤولة عن التسريبات ومصدرها.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية