"نيويورك تايمز": "الموساد" شجع الإسرائيليين على التظاهر ضد الحكومة!َ

أفادت صحيفة New York Times، بأن الوثائق السرية التي سربت من البنتاغون، تحتوي على معلومات، تفيد بتشجيع "الموساد" الإسرائيلي لموظفيه والمواطنين الإسرائيليين، على الاحتجاج ضد الحكومة.

وأوضحت الصحيفة، أن الوثائق المسربة، أشارت إلى أن قادة الموساد "دعوا مسؤولي الموساد وموظفيه والمواطنين الإسرائيليين للاحتجاج على الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وكان هنالك عدة دعوات صريحة لاتخاذ إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية".

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى، نفوا صحة المعلومات الواردة في الوثائق.

وأضافت New York Times، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الوثائق أشبه بتقارير استخباراتية وعملياتية، تم جمعها من قبل هيئة الأركان المشتركة للبنتاغون، باستخدام تقارير من مركز الاستخبارات الحكومي CIA، من خلال اعتراض عمليات إرسال الإشارات الإلكترونية، واستخراج المعلومات الاستخبارية منها.

وبما أن المستند يعود إلى الأول من مارس الماضي، فإنه وجب التذكير، أن رئيس "الموساد" دافيد برنياع، استجاب لموظفي جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وسمح لهم بالمشاركة في الاحتجاجات ضد الحكومة، بصفة مدنية، شريطة ألا يظهروا انتماءهم.

كما دعا الرؤساء السابقون للموساد الإسرائيلي، بمن فيهم تامير فاردو ويوسي كوهين - علنا إلى وقف تشريع التعديلات القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقريبا، من الإدارات السابقة وحتى الحالية، عارضوا على الملأ اعتماد التعديلات القضائية بشكل أحادي الجانب من جانب الحكومة.

ووفقا لـ New York Times، فإن الوثائق الأميركية السرية لا توضح ما إذا كانت المعلومات الواردة فيها دقيقة أم "تضخيم" لما ود سابقا، حيث وقعت جميع هذه الأحداث في الفترة ما بين شهري فبراير ومارس الماضيين، لكن التقارير الأميركية، تفيد بأن النشاط هو لمسؤولين حاليين، وليس سابقين.

ومن جانبه قال الباحث الإسرائيلي في معهد بروكينغز، ناثان ساكس: "إذا كانت الوثائق صحيحة، فهذا يعتبر تغييرا جذريا في إدارة قيادة الموساد، ويضع إسرائيل في حقبة غير مسبوقة".

وأضاف ساكس: "هذه علامة على المدى الذي دفعت فيه حكومة نتنياهو المجتمع الإسرائيلي ومدى خطورة الوضع، إذا نظم الموساد احتجاجا ضد تعديلات نتنياهو بصفته الرسمية، فسيكون ذلك فضيحة حقيقية، هذا هو الخط الذي من المفترض ألا يتجاوزه الموساد، ويمكن للمرء أن يتوقع العواقب".

وفي الوقت الذي وصفت فيه صحيفة Washington Post موقف الموساد الإسرائيلي بـ "التمرد السري، أشارت New York Times إلى أن رئاسة الحكومة الإسرائيلية، المؤتمنة على "الموساد"، تفحص التقرير، وأوضحت أن صحة الوثائق لا تشير إلى دقتها.

ومن جانبها أشارت صحيفة Washington Post، إلى أن "الحصول على مثل هذه المعلومات بهذه الطريقة، يوضح سياسة الولايات المتحدة بالتجسس حتى على أقرب حليف لها في الشرق الأوسط، الأمر الذي سيرفع من حدة الفتور في العلاقات بينهما".

المصدر: نيويورك تايمز